Umfrage: Die Welt vertraut Putin mehr als Trump

Was Fragen der Internationalen Politik anbelangt, vertraut die Welt dem Russischen Präsident Wladimir Putin „viel mehr“ als seinem amerikanischen Amtskollegen Donald Trump, wie Sputnik unter Berufung auf eine aktuelle Studie des Forschungszentrums Pew schreibt.

Den größten Vorsprung vor dem russischen Staatschef hat der US-Präsident laut den Pew-Ergebnissen in Israel (28 Prozent vor Putin) und in Nigeria (19 Prozent), so die Umfrage, die in 37 Ländern durchgeführt wurde. Putin führt vor allem in Griechenland und Libanon, wo sein Vertrauensniveau um 31 Prozent höher als Trumps Wert ist. In Vietnam beträgt der Unterschied 21 Prozent, heißt es auf Sputnik. Auch in Deutschland führt Putin vor Trump deutlich.

„Laut der Studie ist der russische Staatschef in einer ganzen Reihe von Ländern beliebter als sein amerikanischer Kollege. In Deutschland vertrauten demzufolge 25 Prozent der Befragten Putin in internationalen Beziehungen, wobei Trump nur einen Wert von elf Prozent erreicht“, schreibt der digitale Informationsdienst Sputnik auf seiner Webseite.

In einigen Ländern liegt Trump knapp vor Putin: in Australien 29 respektive 27 Prozent, in Kanada und Großbritannien 22 respektive 19 Prozent.

