Hisbollah und Regierungstruppen zerschlagen IS-Frontlinien an der syrisch-libanesischen Grenze

Harf Wadi al-Dib, Shabat al-Mahbas al-Awla, Harf al-Hashishat und Qarnt al-Hashishat sichern, und aus den Fängen der Terrormiliz befreien konnten. Unterstützt werden die Bodentruppen dabei von der syrischen Luftwaffe, fügt Al-Masdar hinzu. Nachdem sich die Kräfte laut einer Militärquelle am Morgen verstärkt wurden, konnte man die ersten Erfolge im westlichen Qalamoun heute erzielen. Insoweit ist den pro-syrischen Kräften ein deutlicher Schlag gegen die Terrormiliz IS gelungen und die komplette Kontrolle der syrisch-libanesischen Grenze rückt immer mehr in Richtung nahe Zukunft. Der arabischen Quelle Al-Masdar zufolge könnte es den libanesischen Hisbollah-Milizen und den SAA-Truppen es bald gelingen die Gebiete um Jaroud Jarajeer und Jaroud Qarah wieder unter Kontrolle zu bringen.