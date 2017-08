Syrien: Regierungstruppen und Hisbollah verstärken ihre Truppen an der libanesischen Grenze

Einer Militärquelle aus Damaskus zufolge, wurden Armeesoldaten der SAA und die Nationalen Verteidigungskräfte (NDF) via Konvoi in die Region geschickt, um die Truppen und Konvois im westlichen Teil des Berglandes von Qalamoun zu verstärken. Ziel ist es die Terrormiliz Islamischer Staat (ISIS, IS, Daesh) aus den Gebirgen zu vertreiben, nachdem bereits große Erfolge gegen Al-Kaida-Ableger verzeichnet wurden. Wenn der IS aus dieser Region vertrieben ist, dann haben die Regierungstruppen wieder seit 2011 die volle Kontrolle über die syrisch-libanesische Grenze, so die arabische Quelle am Ende.