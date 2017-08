Friedensgespräche Syrien: Russland, der Iran und die Türkei planen die sechste Runde der Astana-Gespräche

„Russland und die anderen Garanten (Türkei und Iran) sowie die Beobachter (Jordanien, USA, UN), die Regierung Syriens und bewaffnete Oppositionsgruppen treiben Schritte voran, um die Sechste Runde in Astana vorzubereiten“, so das Außenministerium Russlands. Wichtige Ziele und die Realisierung der Deeskalationszonen, der erfolgreiche Kampf gegen den Terrorismus bieten Anlass um weitere Schritte für den Frieden in Syrien voranzutreiben.