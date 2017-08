Krim: AfD-Politiker Gauland fordert die Anerkennung der Krim als einen Teil der Russischen Föderation

«Die Krim kommt nie wieder zur Ukraine zurück. Die Sanktionen bringen nichts», sagte der AfD-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag). «Russland ist eine Macht in Europa, und wir müssen es in eine europäische Ordnung einbeziehen. Das Gegeneinander zur Nato muss aufhören.», so das Portal Welt/N24.