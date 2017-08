Donbass: Neun Häuser wurden infolge des Beschusses durch die Kiewer Truppen beschädigt

«Heute in der Nacht nahmen die ukrainischen Militärs unseren Bezirk unter Beschuss, es gibt Beschädigungen: So wurden zwei Häuser im Dorf Sachanka in den Straßen Mira und Gawrilenko beschädigt. Im Dorf Kominternowo wurden sieben Häuser in den Straßen Kirow, Achmatowa und Pobedy teilweise zerstört», sagte die Geschprächspartnerin der Agentur.