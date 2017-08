Afghanistan: Explosion in einer Moschee in Kabul

Afghanistan : Eine Explosion ereignete sich in einer der Moscheen Kabuls

Nach Angaben der Augenzeugen, befanden sich viele Menschen zu diesem Moment in der Moschee. Es wird berichtet, dass ein Selbstmordattentäter sich in die Luft sprengte, so News Front auf Deutsch. Zur Zeit gibt es keine Informationen über die Anzahl der Opfer.