„Kommersant“: Katar plant die Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen mit dem Iran

Aber am 5. Juni veränderte sich die regionale Situation total: Jetzt rief Saudi-Arabien zum Boykott Katars auf und genoss dabei die Unterstützung Ägyptens, der VAE, Bahrains, Libyens, des Jemens usw. Und jetzt muss Doha also erneut um die Gunst Teherans buhlen, so Sputnik unter Bezugnahme auf den Zeitungsartikel.