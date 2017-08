US-Botschafter in Moskau nennt Anti-Russland-Sanktionen „stumpfes Instrument“

on •

Der Botschafter der USA in Moskau John Tefft sagte, dass die antirussischen Sanktionen «ein stumpfes Instrument» sind, aber gleichzeitig erklärte, dass sie notwendig sind.

Die USA haben Sanktionen gegen Russland in Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine in 2014 eingeführt.

«Es scheint mir, dass diese Sanktionen ein stumpfes Instrument ist. Damit gibt es keine Fragen und alle verstehen das», so John Tefft im Interview des Radiosenders «Echo Moskwy».

So der Diplomat, die Sanktionen gegen Moskau wurden als eine Alternative von Kriegsoperationen eingeführt.

«Niemand wollte es, und Russland wollte den Krieg gegen die USA nicht beginnen, was ich insoweit verstehe. Und deshalb ist es notwendig, dass der Versuch ist, die Uneinigkeit damit zu äußern, was wie ein Verstoß des internationalen Rechtes bewertet war, und es wurden Sanktionen» dazu eingeführt, — erklärte Tefft.

US-Präsident Donald Trump hat zuvor das Gesetz unterschrieben, das die Erweiterung der Reihe von Sanktionen gegen Bereiche der russischen Wirtschaft vorsieht. Insbesondere verringert er die maximale Frist der Finanzierung der russischen Banken, die sich unter den Sanktionen der USA befinden, bis zu 14 Tagen, der Unternehmen des Erdöl- und Erdgassektors — bis zu 60 Tagen (früher waren 30 Tage und 90 Tage entsprechend).

Kategorien:International, NewsFront, Russland