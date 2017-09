Erst Brandstifter, jetzt Feuerwehrmann: Trump bietet sich als Vermittler in der Katar-Krise an

Doch die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten änderte die Konstellation. Der neue Präsident unterstützt eine Politik der Konfrontation gegen den Wandel in der arabischen Region. Er steht auch dem Iran extrem feindlich gegenüber und ist ein enger Freund Israels. Einige seiner wichtigsten Berater wollen die Muslimbruderschaft als terroristische Gruppe einstufen, in Übereinstimmung mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, eine entsprechende Korrespondenz ihres Botschafters sickerte kürzlich in Washington durch, resümiert das Portal Sozialismus.ch.