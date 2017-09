Syrien: Russische Militärpolizei in Idlib eingetroffen

on •

In der syrischen Provinz Idlib ist nun die russische Militärpolizei eingetroffen, um in der Region für Sicherheit zu sorgen. Das berichtet die Nachrichtenagentur ANNA News unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium. Ziel ist es die Sicherheit der syrischen Zivilbevölkerung zu verstärken und die Terrormiliz Hayat Tahrir al-Sham (HTS) in der Region zurückzudrängen.

Es wurden militärische Kontrollpunkte (sog. Checkpoints) in der Region eingerichtet. Auch der Russische Sondergesandte für Astana Alexander Lavrentiew bestätigte die Präsenz der russischen Militärpolizei laut ANNA News in Idlib.

