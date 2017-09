Syrien: Regierungstruppen erobern wichtige Stadt in der Nähe des Flughafens von Deir ez-Zor

on •

Im Kampf um den Flughafen von Deir ez-Zor wurde die Stadt Al-Muri’iyah erobert, die sich in der Nähe des Flughafens von Deir ez-Zor befindet, wie die arabische Quelle Al-Masdar News in einer Eilmeldung schreibt. Der Angriff wurde von der Republikanischen Garde und der syrisch-arabischen Armee koordiniert. Bei der Offensive wurden 20 Terroristen des Islamischen Staates (ISIS, IS, Daesh) getötet.

Diese Lagekarte wurde gestern vom russischen Militär veröffentlicht. Insgesamt wurde das Gebiet des IS um 70 Prozent seit 2017 reduziert, wie die Al-Masdar in einer weiteren Meldung heute schreibt.

#DeirEzzor MAP.SAA captured #Baghiliyah fron north axis,Nishan gas station+water pumping station, secured Thardah mountain range from E &S pic.twitter.com/hFVPbiPVid — Military Advisor (@miladvisor) September 14, 2017

Auf der unteren Karte ist eine Lagekarte von gestern beigefügt. Vorhin wurde zudem berichtet, dass die US-gestützten syrisch-demokratischen Kräfte (SDF) sich in den Kampf von Deir ez-Zor eingeschaltet haben.

