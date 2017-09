Syrien: US-gestützte SDF schreiten in den Kampf um Deir ez-Zor ein

on •

Die von den USA unterstützte SDF haben Al-Husseiniyeh am Eupfratufer erobert und sind somit vollständig in den Kampf um Deir Ezzor eingestiegen, schreibt die arabische Quelle Al-Masdar Deutsch auf seiner Seite.

Dem IS ist jetzt einem weiteren Transportweg nach Deir Ezzor abgeschnitten, wo die syrische Armee erst kürzlich die Belagerung des von Regierungstruppen kontrollierten Teiles sowie des Flughafens in harten Kämpfen durchbrach. SDF-Kämpfer werden sich höchstwahrscheinlich den Ortschaften am Ufer entlang widmen und der syrischen Armee den Kampf um die Großstadt überlassen, in der zehntausende Zivilisten unter Beschuss des IS ausharren.

Kategorien:Gastbeiträge, International, Militär