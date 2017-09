Syrien: Lagekarte von Deir ez-Zor vom 16. September

on •

Die syrische Armee (SAA) erzielte am Freitag einen wichtigen Fortschritt in der Nähe des Deir Ezzor Militärflughafens, als die Streitkräfte die strategische Stadt Al-Muri’iyah befreiten, schreibt die arabische Quelle Al-Masdar.

Am Samstag setzte die syrische Armee ihren Vormarsch südlich des Deir Ezzor Militärflughafens fort und befreite mehrere Standorte in der Nähe von Al-Muri’iyah, und die Streitkräfte sind nun in unmittelbarer Nähe von Mohassan, einer größeren Stadt nahe der de facto Hauptstadt des islamischen Staates. Auf der unteren Twitter-Meldung wurde eine neue Lagekarte beigeführt.

Währenddessen hat die syrische Armee nördlich der Provinzhauptstadt die Feuerkontrolle über die Stadt Ayyash erlangt, nachdem man den Al-Baghiliyah-Distrikt entlang des westlichen Ufers des Euphrats erobert hat.Sobald die syrische Armee Ayyash befreit, werden alle Gebietsgewinne des islamischen Staates von deren Offensive im 2015 zurückerobert worden sein.

