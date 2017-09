Syrien: Türkisches Militär versammelt sich entlang der türkisch-syrischen Grenze

on •

Steht ein neue Offensive an? Quellen und Augenzeugen bestätigten, dass ein Konvoi des türkischen Militärs im Rihaniyah-Gebiet an der Türkisch-Syrischen Grenze eingetroffen ist, schreibt Al-Masdar Deutsch.

Der Konvoi, der aus 18 Fahrzeugen besteht, soll in syrisches Territorium als Teil der De-Eskalationskraft in die von Dschihadisten-kontrollierte Provinz Idlib eindringen. Während der 6.Runde der Friedensgespräche in Astana, haben Russland, der Iran und die Türkei beschlossen, eine Deeskalationszone in Idlib für die nächsten 6 Monate zu errichten. Eine türkische Zeitung, die der türkischen Regierung nahe steht, hat berichtet, dass die drei Garantieländer die Türkei dazu verpflichten, die Überwachung des Abkommens im nördlichen Teil von Idlib, der an die Türkei grenzt, zu übernehmen, so die arabische Quelle.

