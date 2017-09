RT: Katalanischer Präsident spricht von Ausnahmezustand

on •

Die Spannungen rund um das katalanische Unabhängigkeitsreferendum nehmen weiter zu. 14 katalanische Beamte sind bereits verhaftet worden. Material im Zusammenhang mit dem Referendum wurde beschlagnahmt. Die Regierung in Madrid hat angekündigt, die Kontrolle über den katalanischen Haushalt übernehmen zu wollen.

Der katalanische Präsident Carles Puigdemont spricht von einem Ausnahmezustand, den Madrid über die Region verhängt hat. Spaniens Premierminister Mariano Rajoy hat die Regierung in Katalonien aufgefordert, ihren unmöglichen Traum aufzugeben. Gegen die Razzien der Polizei regt sich in der Bevölkerung großer Widerstand. Zu zehntausenden gehen die Katalanen auf die Straße und stellen sich den Beamten in den Weg.

