Syrien: Regierungstruppen befreien weitere Stadt im Osten von Homs

Den Regierungstruppen der syrisch-arabischen Armee (SAA) ist es bei einer Offensive gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (ISIS, IS, Daesh) gelungen eine weitere Stadt im Osten der Provinz von Homs zu befreien. Der Angriff wurde heute Morgen von der 5. Legion und 18. Panzerdivision durchgeführt und die Stadt Mushayrifah Al-Shamaliyah wurde zurückerobert. Der Angriff dauerte nicht lange und endete in einer kurzen Schlacht, wie die arabische Quelle Al-Masdar schreibt.

Als Ergebnis dieses Fortschritts in Ost Homs ist die Syrische Arabische Armee jetzt in greifbarer Nähe des Al-Şāliḩīyah Bereichs des Jubb Al-Jarrah District. Insgesamt sei nun über 90 Prozent in Syrien von der Terrormiliz Daesh befreit worden sein. Es ist gut möglich, dass bereits Ende diesen Monats Syrien komplett von Daesh befreit wird.

