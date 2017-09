Video: Russisches U-Boot „Weliki Nowgorod“ greift Islamisten mit Kalibr-Marschflügkörpern an

on •

Das russische U-Boot „Weliki Nowgorod“ hat am Freitag nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau einen Standort von Terroristen in der syrischen Provinz Idlib mit Kalibr-Marschflugkörpern zerschlagen. Der Angriff ist eine Vergeltung für die Einkreisung russischer Militärpolizisten vom Dienstag gewesen, fügt Sputnik hinzu. Auf Twitter wurde ein Video des Angriffs veröffentlicht.

Beim Angriff der Raketen wurden Basen und gepanzerte Fahrzeuge der Terrormiliz zerstört. Am Dienstag hatten Terrorkämpfer der al-Nusra-Front bei einer Offensive in Nordwest-Syrien 29 russische Militärpolizisten eingekesselt und offenbar versucht, diese lebend gefangen zu nehmen. Die Blockade konnte erst Stunden später durchbrochen werden. Drei Russen erlitten dabei Verletzungen. Das 74 Meter lange und zehn Meter breite Diesel-U-Boot „Weliki Nowgorod“ der Warschawjanka-Klasse gehört zur russischen Schwarzmeerflotte. Gegenwärtig befindet sich das U-Boot im Mittelmeer.

