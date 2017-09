Katalonien: Tausende Studenten haben sich an der Universität Barcelona versammelt

on •

Mehrere tausend Studenten haben sich gestern an der Uni Barcelona versammelt, um sich für die Unabhängigkeit von Spanien auszusprechen. Mehre Kundgebungen und Manifestationen finden dort nun statt.

Trotz dem harten Durchgreifen der spanischen Behörden haben sich nunmehr mehrere tausend Studenten an der alten Universität zu Barcelona versammelt, um sich dort für eine Abspaltung vom spanischen Königreich und eine unabhängige Republik auszusprechen. Am 1. Oktober findet in Katalonien ein Referendum über die Unabhängigkeit statt, ein entsprechendes Gesetz wurde am 6. September vom regionalen Parlament Kataloniens verabschiedet. Madrid und die spanische Justiz erkennen das Gesetz und auch nicht das Referendum an. Selbst Gegner der Unabhängigkeit Kataloniens haben den Kurs von Madrid kritisiert. Der spanische Premierminister Mariano Rajoy bezeichnete die Forderung Kataloniens als einen „frommen Wunsch“. Es kam bereits zu Verhaftungen und weiteren repressiven Maßnahmen Madrid und in den letzten Tagen lösten diese Verhaftungen weitere Proteste aus, wie dieses Video von Al-Jazeera zeigt.

