Tausende Menschen versammelten sich in Barcelona, um sich für das am 1. Oktober stattfindende Referendum im Hinblick auf die Unabhängigkeit Kataloniens auszusprechen. Madrid will dieses Referendum nicht anerkennen. Auf folgendem Video sieht man friedliche Bürger, die sich für das Referendum aussprechen und sich an der Universität zu Barcelona versammelt haben.

