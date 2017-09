Militär: Russisches Verteidigungsvideo veröffentlicht US-Ausrüstung auf IS-Basen

on •

Das russische Verteidigungsministerium (MOD) veröffentlichte Fotos, wo Gegenstände des US-Militärs auf Stützpunkten der Terrormiliz Islamischer Staat (ISIS, IS, Daesh) zu erkennen sind. RT Deutsch veröffentlichte ein entsprechendes Video in englischer Sprache. Man gehe davon aus, dass die Gegenstände aus den USA nun in den Händen des IS gelangt sind. Die Aufnahmen wurden in Stützpunkten um Deir ez-Zor gemacht.

