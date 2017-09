on •

In den letzten 24 Stunden organisierte das Verteidigungsministerium Russlands zwei humanitäre Hilfsaktionen in den Orten Ahras und Kafer-Nasseh in der Provinz Aleppo.

Die Mitarbeiter des Russischen Zentrums für Versöhnung der gegnerischen Seiten haben Schulsachen an syrische Kinder verteilt. Es wird berichtet, dass insgesammt 1622 Hilfsaktionen von der Russischen Armee durchgeführt wurden.

