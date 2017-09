Syrische Armee und Hisbollah-Milizen schicken Streitkräfte und Ausrüstung nach Hama

on •

Die syrische Armee und die libanesische Hisbollah-Miliz entsendet Soldaten und Militärgerät nach Hama, um dort die Terrormiliz Al-Nusra (Tahir al-Sham, Levante Befreiungsfront) und andere Dschihadisten-Gruppen zu bekämpfen. Zuvor startete die Al-Nusra einen Angriff auf syrische Streitkräfte wie Farsnews unter Berufung auf Quellen vor Ort schreibt.

Den Quellen zufolge wurde insbesondere eine große Anzahl von Hisbollah-Milizen nach Hama geschickt. Zudem wurde weitere Militärausrüstung in die Region geschickt, um die Region nach einer größeren Militäroperation wieder unter die volle Kontrolle der syrischen zu bringen. Weiteren Berichten zufolge befindet sich die syrische sich derzeit in Gefechten mit der Terrormiliz Islamischer Staat (ISIS, IS, Daesh) nahe der Region Wadi al-Azib ereignen.

