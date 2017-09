Syrien: Festgenommener IS-Terrorist erzählt die USA versuchen eine Allianz zwischen IS und den SDF zu schaffen

on •

Auf der Webseite der Organisation «Special Monitoring Mission to Syria» wurde ein Video veröffentlicht, in dem es zu sehen ist, wie ein festgenommener IS-Terrorist erzählt, dass die USA beabsichtigen, Öl- und Gasfelder in Syrien zu ergreifen.



Der Terrorist des Islamischen Staates erzählt Details des Planes der Befreiung von Conoco durch die US-unterstützten SDF-Einheiten. Es wird weiter berichtet, dass die Demokratische Kräfte Syriens (SDF) die Gasanlage Conoco unter ihre Kontrolle am 24. September gebracht haben. Seinen Angaben nach, versuchen die USA ein Bündnis zwischen den kurdischen SDF mit der Terrormiliz «Islamischer Staat» zu schaffen.

Quelle: News Front

