Syrische Armee befreit Westufer des Euphrates vollständig vom IS

RT-Reporter Murat Gazdiev berichtet vom ehemaligen 5-Sterne Resort Furat-Palace in Deir ez-Zor, das unter der Besetzung durch den sogenannten Islamischen Staat (IS) zu einer Festung wurde. Von dort ist die aktuelle Front jenseits des Euphrats zu sehen, aus der es zu häufigen Angriffen auf die Stadt kommt. Die Einnahme des anderen Ufers ist also unvermeidlicher Teil der vollständigen Befreiung der Stadt, welche jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Insgesamt hat der IS seit Anfang des Jahres im Land stark eingebüßt.

