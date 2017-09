Berlin: Frauke Petry wird im Laufe des Tages die AfD verlassen

on •

Die scheidende AfD-Chefin Frauke Petry wird im Laufe des Tages aus der Partei austreten und ihre Ämter abgeben. Bereits am Tage nach der Bundestagswahl kündigte sie ihren Rücktritt überraschend an.

„Sie wird im Laufe des Tages aus der AfD austreten und ihre Parteiämter niederlegen“, sagte ein Sprecher der bisherigen AfD-Vorsitzenden Frauke Petry. Nach der Bundestagswahl hatte Petry ihren Austritt aus der Partei angekündigt, schreibt das Portal Epoch Times.

Petry sagte am Montag, dass sie ihre Ämter niederlegen werde und nicht der künftigen Bundestagsfraktion angehören werde. Auch ihr Mann, der AfD-Landtagsabgeordnete in Nordrhein-Westfalen Marcus Pretzell, gab am Dienstag bekannt, dass er aus der Partei austreten werde. Als Grund wurde unter anderem die politische Richtung der Partei genannt. Unklar ist bislang, ob beide nun eine neue Partei gründen wollen.

