Militär: Russische Minenräumer starten Einsatz in Deir ez-Zor

on •

Fachleute des Internationalen Anti-Minen-Zentrums der russischen Streitkräfte haben mit der Minenräumung im syrischen Deir-ez-Zor begonnen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Vor allem sollen die Sprengstoffexperten diejenigen Straßen von Minen räumen, die zu Objekten sozialer Infrastruktur wie Krankenhäusern, Wasserversorgungs- und Energieobjekten führen. Derzeit räumen die Gruppen für die Ingenieuraufklärung und Minenräumung Straßen, Wegränder und anliegende Gebäude an den Anfahrtswegen zur Stadt und den Stadträndern, so das Ministerium. „Nach den vorläufigen Einschätzungen müssen russische Fachleute in der Stadt Deir-ez-Zor und benachbarten Ortschaften rund 1500 Hektar vom Territorium von explosionsfähigen Objekten räumen“, hieß es. Die Pioniereinheit verfüge über die neuesten Mannschaftstransportwagen BTR-82AM sowie Panzerwagen Taifun und Rys (Dt.: „Luchs“). Für die Fernräumung werde der robotergestützte Komplex Uran-6 eingesetzt.

Insgesamt wurden über 170 Militärs des Internationalen Anti-Minen-Zentrums sowie 40 Technikeinheiten und zehn Einheiten des Minensuchdienstes nach Syrien gebracht. „In den ersten Tagen haben russische Pioniere acht Kilometer Straßen, acht Gebäude, rund drei Hektar Territorium geprüft. Es sind ungefähr 1500 explosionsfähige Objekte, darunter rund 100 unkonventionelle Sprengvorrichtungen, aufgefunden und vernichtet worden“, meldet Russlands Verteidigungsministerium. Zuvor war berichtet worden, dass die syrische Regierungsarmee laut übereinstimmenden Angaben aus Damaskus und Moskau die seit 2014 andauernde Belagerung der Stadt Deir ez-Zor durchbrochen hätte. Der syrischen Bodenoffensive wären massive Angriffe der russischen Luftwaffe und ein Raketen-Angriff der Fregatte „Admiral Essen“ auf die IS-Dschihadisten vorausgegangen. Diese hatten Deir ez-Zor seit 2014 unter Kontrolle. Außerdem hätte die syrische Regierungsarmee den Euphrat im Nordwesten von Deir ez-Zor überwunden.

Advertisements

Kategorien:International, Gastbeiträge, Russland, Militär