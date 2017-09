Russische Luftwaffe tötete in den letzten zehn Tagen über 2000 IS-Kämpfer

Zwischen dem 19. und 29. September wurden 2359 Kämpfer des Islamischen Staates (ISIS, IS, Daesh) und der Al-Nusra (Fatah al-Sham, Al-Kaida) durch Luftschläge der russischen Luftwaffe getötet. Weitere 2700 Terroristen wurden verwundet, berichtet das Portal RT unter Berufung auf Quellen aus dem russischen Militär.

Die Terrororganisationen haben schwere Verluste zu beklagen, was vor allem an den effektiven Luftschlägen der russischen Luftwaffe liegt, hieß es unter anderem in einer Erklärung aus dem Verteidigungsministerium.