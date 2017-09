Syrien: Eliteeinheit Tiger Forces wieder in Deir ez-Zor im Einsatz

on •

Im östlichen Teil der umkämpften Stadt Deir ez-Zor haben die Tiger Forces, eine Eliteeinheit der syrischen Regierungstruppen, ihren Anti-Terror-Kampf gegen den Islamischen Staat (ISIS, IS, Daesh) wieder aufgenommen. Die Einheiten waren bereits im Kampf um den dortigen Flughafen sehr erfolgreich gewesen.

Wie das syrische Internetportal exklusiv aus Militärquellen berichtet, haben die Elitesoldaten ihren Einsatz im Osten von Deir ez-Zor in Richtung Al-Mayadeen begonnen. Ziel ist es den IS aus dem Osten der Stadt komplett zu vertreiben. Zuletzt waren die Einheiten in der Stadt Hama im Einsatz gewesen, ebenfalls um dort Terrormilizen zu bekämpfen.

Kategorien:International, Internet, Militär