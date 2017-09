on •

RT hat am 25. September am Rande der UN-Generalversammlung mit Syriens Außenminister Walid al-Muallim gesprochen. Der Diplomat erzählte im Exklusiv-Interview über einschneidende Veränderungen in der politischen, diplomatischen und militärischen Situation rund um sein Land.

Advertisements

Kategorien:Gastbeiträge, International, Militär, VIDEO