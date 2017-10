Katalonien: Journalisten und Ärzte protestieren gegen das Verhalten von Madrid

on •

Die Journalisten des spanischen staatlichen Fernsehsenders «Televisión Española» (TVE) protestieren gegen die Handlungen und Verbreitung der verlogenen Informationen der spanischen Regierung. Sie haben die Papiere in den Händen, wo zu Deutsch geschrieben steht «Schande» – So zeigen die Mitarbeiter des Fernsehsenders TVE, dass sie keine Lügengeschichten mehr schreiben wollen. Das berichtet die Nachrichtenagentur News Front auf Deutsch. Auch Ärzte in Katalonien haben gegen die Polizeigewalt in Katalonien protestiert.

Die Ärzte Kataloniens gehen auf die Straßen, um Protest gegen die Gewalt der Rechtsschutzorgane Spaniens zu äußern. Dies wurde heute auf Twitter mitgeteilt. Nach den letzten Angaben wurden über 900 Menschen während des gestrigen Referendums verletzt. Zuvor wurde berichtet, dass über acht Hundert Menschen verletzt worden waren.

Parada para protestar por la violencia ejercida por las"fuerzas del estado" #CatalanReferendum #psmar pic.twitter.com/npLkJr1hCm — kiko gonzalez (@kiko_gonza) October 2, 2017

Quelle: News Front

Advertisements

Kategorien:Allgemein, International, NewsFront