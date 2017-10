Syrien-Krieg: US-Koalition soll mit Russland ihre Handlungen koordinieren – Außenminister Lawrow

Russland möchte, dass die USA und die von ihnen geführte internationale Antiterrorkoalition ihre Handlungen mit Syrien, dessen Armee und mit der russischen Luftwaffe koordinierten. Das erklärte Russlands Außenminister Sergej Lawrow am Mittwoch in Moskau in der 16. Beratung leitender Mitarbeiter russischer Sicherheitsdienste. Das berichtet der digitale Informationsdienst Sputnik.