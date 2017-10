Syrien: Terrormiliz Islamischer Staat tötet eine Zivilistin in Deir ez-Zor – Vier weitere wurden verletzt

on •

Eine Zivilistin wurde beim Angriff der Terrormiliz «Islamischer Staat» (IS, ehemals ISIS, auch Daesh) in al-Villat in der Provinz Deir ez-Zor getötet. Außerdem wurden vier Menschen verletzt. Dies teilte die Agentur SANA am Mittwoch mit.

via News Front

Laut Angaben sind alle Opfer die Mitglieder einer Familie. Es wird berichtet, dass die Terroristen den massiven Raketenbeschuss am Mittwoch führten. Der Reporter der Agentur SANA erklärte, dass eine Frau beim Beschuss getötet war. Ihr Mann und drei Kinder wurden verletzt.

Advertisements

Kategorien:Gastbeiträge, International, Militär, NewsFront