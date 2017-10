on •

Am gestrigen Abend wurden die Kämpfe von der kurdischen Kräften «Syrisch Demokratischen Kräfte » (sogenannte Syrian Democratic Forces – kurz SDF) und den Volksverteidigungseinheiten (YPG) gegen die Kämpfer der Terromiliz «Islamischer Staat» (ISIS, IS, Daesh) in Rakka unweit des städtischen Stadions fortgeführt. Die Luftflotte der internationalen Koalition unterstützte die Kurden von der Luft, jedoch gibt es bis jetzt keine Informationen über die Ergebnisse der Zusammenstöße.

Advertisements

Kategorien:International, Militär, VIDEO