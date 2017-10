Syrien: Telefonkonferenz zwischen Lawrow und Tillerson im Hinblick auf die Deeskalationszonen

on •

Der russische Außenminister Sergej Lawrow diskutierte mit seinem US-Amtskollegen die Lage in Syrien in einer Telefonkonferenz, wie die Nachrichtenagentur TASS mitteilte. Thema war unter anderem die Sicherheit und Stabilität in den geschaffenen Deeskalationszonen, sowie der Kampf gegen den Terrorismus im Allgemeinen.

Es wurden zwischen den USA und Russland im Hinblick auf die Zusammenarbeit im Hinblick auf die Sicherheitszonen diskutiert. Zudem wurden Schritte erörtert wie man den Friedensprozess in den Kriegsregionen in Syrien weiter zusammen gestalten könne. Dabei betonte die russische Seite, dass nunmehr ein ausnahmsloser Kampf gegen den Terrorismus und stattfinden soll und die territoriale Integrität Syriens außer Diskussion stehe.

Advertisements

Kategorien:Allgemein, International, Russland