Syrien: Regierungstruppen befreien Flughafen von Al Mayadeen vom IS

Den syrischen Regierungstruppen ist ein weiterer wichtiger Erfolg gegen den Islamischen Staat (ISIS, IS, – auch Daesh) gelungen, nachdem der Flughafen der Stadt Al Mayadeen zurückerobert wurde. Inzwischen spricht man auch von der vollständigen Befreiung dieser Stadt, wie Al Masdar unter Berufung auf Militärquellen heute schreibt.

Angeführt wurde der Angriff von den syrischen Elitetruppen Tiger Forces, die einen wichtigen Anteil an der Einnahme des strategisch wichtigen Flughafens hatten. Man will nun von zwei Flanken aus versuchen, die Stadt Al Mayadeen komplett einzunehmen und schließlich aus der Kontrolle der Terrormiliz IS bringen, wie das Portal weiter schreibt. Zudem haben die Regierungstruppen die Versorgungsleitung von Daesh in Albukamal gekappt, die südöstlich von Deir ez-Zor liegt.

Kategorien:International, Militär