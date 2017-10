Militär: Über 100 Militärfahrzeuge machen sich über Polen auf den Weg nach Kaliningrad

on •

Die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) verlagern immer mehr Kriegstechnik nach Osteuropa. Iń diesem Video ist zu sehen, wie sich über 100 Militärfahrzeuge (z.B.Schützenpanzer der US-Armee) in Polen nahe der Grenze zur russischen Region Kaliningrad bewegen. Dies berichtet die russische Nachrichtensendung VESTI am Samstag unter Bezugnahme auf diesen Videobeitrag:

Der Mann, der dieses Video veröffentlicht hatte, «begrüßte» Amerikaner von seinem Auto aus. Gestern wurde bekannt, dass die USA bis November 2017 mindestens 76 weitere Kampfhubschrauber der Typen Apache und Black Hawk nach Polen und in die baltischen Staaten — also an die russische Grenze verlegen wollen.

via News Front / Vesti

