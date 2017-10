Syrien: Syrische Elitetruppen erobern mit Unterstützung der russischen Luftwaffe wichtige IS-Stellung

on •

Die Spezialeinheiten der syrischen Armee, die sogenannten «Tiger Forces», haben mit der Unterstützung der russischen Luftwaffe haben eine Schlüsselposition der Terrormiliz «Islamischer Staat» (IS, auch Dasch) in Deir ez-Zor ergriffen. Dies teilte die Bundesnachrichtenagentur FAN unter Berufung am Samstag mit.

Die Schlüsselstellung der Terrororganisation «Islamischer Staat» in Deir ez-Zor steht zur Zeit unter Kontrolle der syrischen Armee, schreibt News Front auf Deutsch.

Kategorien:International, Internet, Militär, NewsFront