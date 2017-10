Serbien: Acht Hiroshima-Bomben von der NATO abgeworfen

Der NATO-Angriff 1999 auf das damalige Jugoslawien hat bis heute tiefe Spuren hinterlassen. In den knapp 10 Wochen wurden nach Ansicht eines ehemaligen Generals quasi acht Hiroshima-Bomben auf das serbische Volk abgeworfen.

via Serbien-Nachrichten / Quelle: Vecernje Novosti

„Gegen Serbien und das serbische Volk hat die NATO 1999 einen nuklearen und chemischen Krieg niedriger Intensität geführt. In den 78 Tagen der Angriffe hat die NATO von der See, aus der Luft und dem All mehr Bomben auf Serbien geworfen als Hitler zwischen 1941 und 1945. Das Äquivalent dessen, was auf Serbien geworfen wurde, sind sechs bis acht der Atombomben, die auf Hiroshima abgeworfen wurden.“