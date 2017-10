Syrien: Anhänger der FSA organisieren welt- und deutschlandweit Anti-Assad-Proteste

on •

Überall auf der ganzen Welt und deutschlandweit gehen Anhänger der Freien Syrischen Armee (FSA) auf die Straße um gegen das „Assad-Regime“ und gegen Präsident Putin zu demonstrieren. Der Sender RT Deutsch war vor Ort.

Unter dem Titel „Day of Syrian Rage“ haben am Samstag vorwiegend radikale Islamisten, die mit der so genannten Freien Syrischen Armee, einer regierungsfeindlichen Kampfvereinigung in Syrien, sympathisieren, in verschiedenen deutschen Städten sowie weltweit Proteste gegen die Präsidenten Assad und Putin organisiert. Der Krieg in Syrien neigt sich dem Ende zu, dennoch halten die FSA-Anhänger an einem Sturz des syrischen Präsidenten Assad fest. RT Deutsch veröffentlichte bereits gestern ein Video aus Berlin, wo man direkt vor der US-Botschaft demonstrierte.

Die Videoaufnahmen sind in Frankfurt entstanden. Die verschiedenen Facebook-Gruppen, die zu den Protesten aufriefen, haben alle eine Gemeinsamkeit: Sie zeigen die syrische Flagge mit drei anstatt zwei Sternen – eine Flagge, die die FSA übernommen hat. Verurteilungen und feindliche Posts richten sich fast ausschließlich gegen den Iran, Russland und die syrische Regierung, nur sehr vereinzelt beziehungsweise gar nicht gegen andere Akteure im Syrien-Krieg wie den IS, die al-Nusra Front oder die USA.

Die FSA setzt sich zu über 90 Prozent aus sunnitischen Muslimen zusammen, viele von ihnen verfolgen das Ziel, Syrien zu einem islamischen Gottesstaat zu machen. Voraussetzung dafür wäre es, die Regierung unter dem legitimen Präsidenten Baschar al-Assad in Syrien zu stürzen. Unter Flaggen mit drei Sternen protestierten am Samstag vorwiegend radikale Islamisten und ultranationalistische türkische Turanisten in Berlin, Frankfurt, Halle, Dresden, Regensburg und Stuttgart gegen den „mordenden Assad-Clan“, den „Killer Putin“ sowie gegen die iranische Hisbollah. Die Teilnehmeranzahl an den Protesten war in der Regel sehr überschaubar bis sehr gering.

Advertisements

Kategorien:Gastbeiträge, International, Militär, VIDEO