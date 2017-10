Syrien: IS-Niederlage in Deir ez-Zor steht kurz bevor

on •

Der Islamische Staat (IS, auch Daesh) steht kurz vor der Niederlage in Deir ez-Zor und verlieren in der Region immer mehr an Boden, wie das Portal Al Masdar auf seiner Seite schreibt. Mit der Unterstützung der russischen Luftwaffe ist es der Syrisch-Arabischen Armee (SAA) gelungen große Teile der Stadt wieder zurückzuerobern, die zuvor unter der Kontrolle des IS gestanden haben.

Laut einem Bericht aus dem Militär gelang es der SAA mehrere Teile der Region und der Stadt wieder zurückzuerobern, wobei mehrere IS-Kämpfer getötet wurden. Der IS sei nun in der Hauptstadt der Provinz von den Armeetruppen umzingelt und es wird nicht lange dauern, bis die Terroristen ihre Positionen aufgeben werden oder sich vor der SAA ergeben werden, die in immer mehr Bereiche vorrückt, die unter Kontrolle der Terrormiliz stand.

Kategorien:Allgemein, International, Militär, Russland