Israel: Militärs nehmen 14 Palästinenser fest

on •

Verhaftungswelle in Israel :In mehreren Bezirken des Westjordanlandes haben die israelischen Behörden 14 Palästinenser festgenommen. Dies teilte die Agentur SANA am Dienstag mit. Bereits am Vortag kam es zu Verhaftungen.

via News Front

Wie mitgeteilt wurde, stürmten israelische Soldaten ins Flüchtlingslager Ad-Dchejscha, das südlich von Bethlehem liegt .Dabei eröffneten sie das Feuer und setzten Tränengas gegen die Palästinenser ein. Dort wurden fünf Menschen festgenommen und neun weitere in anderen Städten der Westküste.

Weiter berichtet man, dass 12 Palästinenser am Vortag im Westjordanland von den israelischen Militärs festgenommen wurden.

Advertisements

Kategorien:International, Internet, Militär, NewsFront