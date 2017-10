„Ich denke Putin ist ziemlich cool!“ – Dolph Lundgren

on •

Der schwedische Actionstar und Kampfsportler Dolph Lundgren äußerte sich in einem Interview mit einem schwedischen Männermagazin positiv über den russischen Präsidenten Wladimir Putin, der 2018 für die Präsidentschaft Russlands kandidieren wird.

Der Action-Star halt dem Interview zufolge Präsident Putin für einen guten Präsidenten. Er weiß nicht was passieren würde, wenn an seiner Stelle ein „Weichei“ in Russland an der Macht wäre.

„Verdammt ja, er ist ziemlich cool“, sagte Lundgren weiter im Gespräch mit dem Männermagazin Café, wo er auch drauf hingewiesen hat, dass die Amerikaner immer einen Bösewicht brauchen, den man nun in Russland sehe.

Lundgren spielte in zahlreichen Actionfilmen mit und ist schwedischer Karate-Meister. Neben „Red Scorpion“ spielte der 59jährige Schauspieler in zahlreichen prominenten Filmen mit. „James Bond 007“, „Rocky IV“ oder „Universal Soldier“. Dabei spielte er oftmals den „sowjetischen Bösewicht“.

Es war nicht das erste Mal, dass er Putin lobte, denn bereits vor einem Jahr nannte er Putin einen „reifen Politiker“ und lobte diesen für seine Gelassenheit und Ruhe.

Kategorien:Allgemein, International, Internet, Russland