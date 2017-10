Donbass: Russland liefert 200 Tonnen humanitäre Hilfsgüter nach Donezk

on •

Von Russland aus kam ein Konvoi mit weißen LKW nach Donezk. Geliefert wurden Medikamente, Lebensmittel, Babynahrung und medizinisches Gerät, wie der Pressedienst des Katastrophenschutzministeriums der selbsternannten Volksrepublik Donezk. Es ist inzwischen der 70. Konvoi, der die Krisenregion erreichte.

Die 200 Tonnen wurden in eine Lagerhalle in Donezk abgeladen. Seit Ausbruch des Bürgerkriegs ist es der 70. humanitäre Konvoi aus Russland, der die Krisenregion erreichte. Im August 2014 sprachen westliche Medien noch von einer „Invasion“, wobei damals die LKWs nicht in weißer Farbe im Donbass erschienen sind. Bereits im Vormonat September schickte Russland eine ähnliche Fracht mit 280 Tonnen Hilfsgütern in den Donbass, wie das Ministerium hinzufügte.

Advertisements

Kategorien:International, Russland