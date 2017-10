on •

Ein Zeugnis des Informationsangriffes, den „Radio Free Europe“ (auf Deutsch — Freiheit) gegen Russland vorbereitete, haben Blogger auf Twitter aufgedeckt. Auf dem veröffentlichten Screenshot ist es zu sehen, dass die amerikanischen Massenmedien schon bereit waren zu behaupten, dass eine Journalistin «Echo Moskwy» in der Redaktion erschossen wurde.

Laut den Informationen, die man veröffentlichen wollte, wurde Tatjana Felgengauer erschossen. In Wirklichkeit wurde sie mit einem Messer angegriffen und lebt noch.



Der 48-jährige Boris Griz war am Montag in die Redaktion des Radiosenders in Moskau eingebrochen und hatte Tatjana Felgengauer mit einem Messer am Hals verletzt.

Laut denen im Gericht vorgelesenen Informationen aus den Prozeseakten handelte er mit Tötungsvorsatz.

Griz hat die israelische und die russische Staatsbürgerschaft und wurde in Abchasien geboren. Er studierte in Moskau. Seit 2003 lebte er in Israel und kam vor einem Monat nach Russland. Der 48-Jährige gestand seine Schuld nur teilweise ein.

Er habe Felgengauer tatsächlich verletzt, so der Täter, wollte sie aber nicht umbringen. Als Motiv des Verbrechens gab er an, seit 2012 mit Felgengauer einen „telepathischen Kontakt“ zu haben. Sie habe ihn zwei Monate lang in seinen Gedanken „sexuell verfolgt“.

