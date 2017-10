Syrien: Kurdische Sklavinnen über Hinrichtungen in Rakka

on •

Zeugen sprechen über Massenhinrichtungen in Syrien. Die Sklavinnen der Kämpfer der Terrormiliz «Islamischer Staat» (IS, auch Daesch) erzählten, dass die Terroristen in Rakka mehrere Zivilisten hingerichtet hatten.

Kurdische Frauen, die den IS-Kämpfern als sexuelle Sklavinnen dienten, haben der britischen Agentur „Daily Mirror“ über die Massenhinrichtungen in Rakka erzählt. Ihren Worten nach wurden die Menschen «wie das Vieh abgeschlachtet».

Außerdem wurden ihre Leichen an eine große Glocke gehängt. Die Terroristen zwangen, die Leichen nicht nur der Hingerichteten, sondern auch ihrer Kinder anzuschauen. Die Kämpfer des Islamischen Staates führten den Mord vor, um die Ortsbewohner einzuschüchtern. Zuvor wurde berichtet, dass kurdische YPG-Kämpfer Rakka von den Kämpfern «Kalifat» vollständig befreit haben.

