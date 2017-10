Syrien: Schießerei in Aleppo, Damaskus und Idlib durch Dschihadisten

on •

Das russische Zentrum für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien hat über sechs Verletzungen des des Waffenstillstand-Regimes berichtet. Dies erklärte das Ministerium für Verteidigung Russlands am Sonnabend. Die Lage in den Deeskalationszonen bewertet man dort weiterhin als stabil.

via News Front

Die russische Seite hat sechs Fälle von Schießerein in den Provinzen Aleppo und Damaskus festgestellt. Die türkischen Beobachter haben zwei Verletzungen in den Provinzen Aleppo und Idlib registriert. Diese gingen von den Terrormilizen Islamischer Staat und Al-Nusra aus, die willkürlich mit der Schusswaffe hantierten. Der komplette Bericht (Bulletin) in russischer Sprache wurde in sozialen Medien wie Twitter und Facebook geteilt.

#СИРИЯ Информационный бюллетень Минобороны России о соблюдении режима прекращения огня в САР (28 октября 2017 г.) https://t.co/d0V4PkCdPN pic.twitter.com/XXVSshba3K — Минобороны России (@mod_russia) October 28, 2017

Advertisements

Kategorien:International, Internet, Militär, Russland