Syrisches Verteidigungsministerium bestätigt die komplette Befreiung der Stadt Deir ez-Zor

Bereits gestern wurde berichtet, dass die syrisch-arabische kurz vor der Befreiung von Deir ez-Zor steht. Nun haben die syrischen Elitetruppen „Tiger Forces“ die vollständige Befreiung der Stadt von der Terrormilz Islamischer Staat (ISIS, IS, Daesh) bestätigt. Auch der syrische Verteidigungsminister kündigte diese Botschaft nun in sozialen Medien an.

„Unsere Streitkräfte sowie unsere verbündeten Milizen und Armeen haben Deir ez-Zor von der Terrororganisation Islamischer Staat befreit“, so der Minister. Er ergänzte, dass die Einheiten große Menge an Waffen und Munition sichergestellt haben, berichtet das Portal Muraselon.

Breaking : Syrian Army liberates 90 % of Deir Ezzor city – https://t.co/K6PvABbROD

Zuvor wurde berichtet, dass die syrische Armee 90 Prozent der Stadt befreitet, wie oben auf der Twittermeldung verlinkt wurde und eine Karte der Stadt entlang des Flusses Euphrat beigefügt wurde.

