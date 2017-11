Al-Masdar: Irakische Armee befreit letzte Großstadt vom Islamischen Staat

on •

Weiterer Fortschritt gegen den IS-Terror: Nachdem heute am Mittag die ersten große Erfolge aus der Stadt Qaim an der syrisch-irakischen Grenze gemeldet wurden, gab nun dass irakische Verteidigungsministerium offiziell bekannt Qaim von der Terrormiliz Islamischer Staat (früher ISIS, kurz IS, – auch Daesh) befreit zu haben. Das berichtet das Portal Al-Masdar Deutsch.

An der Operation waren reguläre und freiwillige Sonderbattalione der irakischen Armee sowie die “Kataib Hezbollah” beteiligt. Inoffiziell besteht noch die Kontrolle über den Grenzposten zu Syrien. Wenn die Stadt vollständig gesichert ist könnte es eventuell eine gemeinsame Operation zwischen der syrischen und der irakischen Armee auf die letzte IS-Bastion und Verwaltungshauptstadt Bukamal geben.

Irakische Armee befreit letzte irakische Großstadt(Qaim) vom IShttps://t.co/ipS9MrWqgO pic.twitter.com/rSfXQfoDaC — Al-Masdar Deutsch (@AlMasdarDeutsch) November 3, 2017

Advertisements

Kategorien:Allgemein, International, Militär