USA: Bei einem Schusswechsel in einer Kirche in Texas wurden mehrere Menschen getötet

Mehr als ein Dutzend Menschen wurden bei einer Schießerei in einer texanischen Kirche getötet, wie US-Medien vor Ort berichten. Die Schießerei ereignete sich in einer Kirche in Sutherland Springs im US-Bundesstaat Texas. Konkrete Angaben über Tote und Verletzte gibt es bislang noch nicht. Aktuell befinden sich Polizei, Sanitäter und Ärzte vor Ort. Der Schütze der die Kirche um etwa 11:30 (texanische Zeit) betrat und das Feuer eröffnete ist nach Angaben der Polizei erschossen worden.

Law enforcement officials confirm FBI crisis response team is on scene in #Texas @CBSNews https://t.co/nv7L7ERoHw pic.twitter.com/RFCdc4aIMC — ernesto veles (@erveza) November 5, 2017

